Associação Rionegrense de Pessoas com Deficiência comemora 15 anos de fundação

Neste sábado a Associação Rionegrense de Pessoas com Deficiência (ARPDE) celebrou os seus 15 anos de fundação. A celebração iniciou com um culto ecumênico, presidido pelo padre Carlos e Pastor Kina. Estiveram presentes neste ato o prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, a diretoria da ARPDE, presidida atualmente por Flávia de Oliveira Braz Reiser, seus associados (as) e demais colaboradores. Foi um grande momento de louvor, bênçãos e gratidão a Deus.

Após o culto ecumênico iniciou-se o momento das homenagens para algumas pessoas que marcaram os 15 anos da ARPDE. Foram homenageados os quatro fundadores da associação: Marcos Antônio Reway, Daniel Teixeira da Cruz, Antônio Dornelles e Marcelo Antoni Cardoso. Também foram homenageados os ex-presidentes, Marcos Antônio Reway, Marisa da Silveira, Clotilde de Fátima Reway, Daniel Teixeira da Cruz e a atual presidente, Flávia de Oliveira Braz Reiser.

Para encerrar os festejos, realizou-se um delicioso almoço comemorativo que foi abrilhantado por uma excelente música de Alan Samon e Banda. E como foi uma comemoração de aniversário, não faltou o bolo comemorativo e o canto de parabéns à ARPDE.

A ARPDE luta pelos direitos das pessoas com deficiência em todos os setores, como empregabilidade e acessibilidade. Através da Lei nº 2105/2011 a associação foi declarada de utilidade pública em Rio Negro. A associação fica localizada na Rua Elysio Amantino Waldemar von Linsingen, nº 70, no bairro Campo do Gado.

Fotos: Divulgação/ARPDE