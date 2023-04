Associações de Pais e Professores de Rio Negro conhecem o videomonitoramento das escolas

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro apresentou nesta terça-feira os sistemas de segurança e plano de Brigada de Proteção Escolar para lideranças religiosas e Associações de Pais e Professores das unidades escolares.

A Central de Videomonitoramento do Município de Rio Negro recebeu durante a tarde a visita de autoridades eclesiásticas de diversas denominações religiosas. O objetivo foi apresentar às lideranças a estrutura dos sistemas utilizados na Central, com foco no fortalecimento da segurança nas escolas e centros infantis.

Durante a noite, a Secretaria de Educação, juntamente com a Polícia Militar e Patrulha Patrimonial, recepcionaram representantes das Associações de Pais e Professores das escolas e CMEIs rio-negrenses, demonstrando a todos como funciona o videomonitoramento 24 horas das unidades, plano de Brigada de Proteção Escolar, portão eletrônico e demais medidas de segurança.