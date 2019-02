Atenção ao bairro Vila Zelinda foi um dos assuntos na primeira sessão legislativa em Rio Negro

As indicações – instrumento pelo qual o vereador faz um pedido de obras ou serviço à Prefeitura – na sua maioria foram em favor do bairro que vem sofrendo com o descaso do poder público municipal

A primeira sessão ordinária da Câmara de Rio Negro, entre pedidos de podas de galhos, pontos de ônibus, lombadas, patrolamento, os vereadores cobraram mais atenção ao bairro Vila Zelinda.

Com a justificativa que os moradores da comunidade há tempo pedem melhorias no bairro, os vereadores solicitaram a instalação de câmeras de monitoramento e a iluminação pública no entorno da academia ao ar livre e também da Associação de Moradores. Segundo eles, os locais devido à falta de iluminação, estão servindo de ponto de encontro para pessoas beberem e fumar. Já o pedido para a instalação das câmeras de segurança é para trazer uma maior sensação de segurança aos moradores do bairro que sofrem com furtos quase que diariamente.

Além destes pedidos foram solicitados a construção de uma lombada e a colocação de asfalto em toda a extensão da rua Tietê.