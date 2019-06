Atenção, nerd! Confira a programação do 1º Sesc Geek

No próximo dia 29 (sábado) será realizado o 1º Sesc Geek, evento destinado ao público nerd e geek de Riomafra e região. Serão diversas atrações no Sesc de Rio Negro, das 9 às 12h e das 13 às 17h. A participação é gratuita.

Entre as atrações estão: feira de artigos, games e filmes, torneio de FIFA (com PlayStation 4), encontro de cosplay, oficinas de tecnologia, danças urbanas, realidade aumentada, realidade virtual, exposições de lojas locais e muito do universo do nerd e da cultura geek.

No período da manhã e da tarde haverá a oficina de dança K-pop com uma ou duas turmas por período conforme demanda. Nos dois períodos acontecerá também a oficina de realidade aumentada e exposições de algumas lojas locais e videogames antigos.

A tarde haverá o encontro de cosplay. O torneio de FIFA será realizado no período da tarde entre as 13h e 17h. Clique aqui e faça a sua pré-inscrição.

No espaço conexão do Sesc estará acontecendo os jogos e a apresentação dos Youtubers locais e alguns jogos desenvolvidos por alguns alunos. No cinema do Sesc também serão exibidos vídeos de Youtubers locais e pequenos curtas, além de trailers dos filmes que estarão em cartaz no Cineplus Emacite.

Reúna a sua galera nerd e prestigie!

Serviço

Evento: 1º Sesc Geek

Onde: Sesc de Rio Negro – Rua Marçal José Pereira, 110 – Bairro Estação Nova

Quando: 29/06 das 09h às 17h

Entrada gratuita