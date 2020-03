Compartilhar no Facebook

Exemplo – A profissional de educação e recreadora Noelí Massaneiro, de Mafra-SC, está aproveitando o período de quarentena em casa para realizar atividades com sua filha de três anos de idade sobre a conscientização da pandemia do Coronavírus. As escolas e creches permanecem fechadas como medida de prevenção ao coronavírus. “Não devemos esperar apenas pelas escolas. Como pais também temos que fazer nossa parte”, comentou Noelí.