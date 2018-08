Atleta riomafrense se destaca na Ultramaratona 24h de Campinas-SP

O ultramaratonista riomafrense Sérgio Rodrigo da Costa Pires, que também é Sargento no 5º RCC, se destacou na Ultramaratona 24h Campinas-SP, que teve inicio às 10h da manhã do dia 25 de agosto e término no dia seguinte às 10h no Parque Taquaral. O percurso era em volta de um lago onde o corredor deveria fazer o máximo de voltas possíveis na pista de 2.725 metros no intervalo de 24h e com total liberdade de ritmo.

Essa prova é tradicionalmente conhecida em todo o Brasil. É um percurso de nível médio. Havia partes de calçamento, pedriscos, terra batida, subidas e descidas leves. No total, 53 competidores masculinos completaram a prova. Sérgio completou 62 voltas, acumulando 168 km e 950 metros e ficando em 9º Lugar na classificação geral, uma volta atrás do 4º, 5º, 6º e 7º colocados e com o mesmo número de voltas do 8º colocado. Na categoria 30 a 39 anos Sérgio conquistou o 1º lugar, posição essa que atingiu somente a 1 hora do término da prova.

O atleta relatou com detalhes como foi a sua participação na Ultramaratona 24h Campinas-SP:

Foi uma prova muito desgastante, tanto física quanto emocional, pois o nível dos competidores era muito elevado. Alguns dos melhores ultramaratonistas do Brasil estavam presentes, inclusive alguns com experiência internacional. Na largada eu apenas pensava em bater o meu próprio recorde pessoal: ultrapassar a quilometragem da minha última ultramaratona 24 horas que participei em Almirante Tamandaré-PR em dezembro de 2017, onde percorri 166 km e 500 metros, e graças a Deus e ao meu treinador físico Mario Garcia Filho, da Oxy Academia, que me deu suporte e incentivou em toda volta completada, juntamente com o amigo Lucas, consegui completar 168 km e 950 metros, chegando entre os 10 primeiros da prova e campeão na minha categoria. Muitas coisas aconteceram nessa prova. Teve calor, frio, chuva fraca, mas a vontade de conquistar o objetivo foi maior que as dores musculares, bolhas nos pés e sono durante a madrugada.

Mais uma vez eu agradeço ao apoio fundamental dos meus apoiadores. Obrigado Volmir Meoti, diretor da empresa Dipães Produtos Congelados, que através de um acordo feito antes da prova (a cada Km que eu percorresse, 1 pão seria doado) me doará 169 pães de forma fatiados para repasse a instituições de caridade das cidades de Mafra e Rio Negro. Agradeço também a Rilex Calçados, a nutricionista Leticia Hack, ao fisioterapeuta Gustavo Les da São Camilo Ortopedia e Fisioterapia, a Nutribrasil Suplementos Riomafra, ao site Click Riomafra, jornal Gazeta de Riomafra, ao 5º Regimento de Carros de Combate, ao grupo de corrida “Churrasqueiros Corredores” e um agradecimento especial a Oxy Academia, que acompanhou de perto esse desafio e também minha esposa e filho que ficaram em Mafra, mas correram comigo a todo momento nos meus pensamentos.

ULTRAMARATONA

O termo ultramaratona serve para identificar corridas a pé que tenham uma distância superior a 42 km, que é a distância oficial da maratona. Fora a distância da prova, utiliza-se um segundo critério na definição de ultramaratona: o tempo. Existem, por exemplo, provas de 6, 12, 24 ou 48 horas.