Atletas mafrenses conquistam seis cinturões no 18° Brazil Open de Artes Marciais

Um total de seis cinturões foram conquistados por atletas mafrenses, no último final de semana, no 18° Brazil Open de Artes Marciais, realizado em Camboriú. Eles fazem parte da Academia Zeus, que enviou para a competição a equipe Top Team MMA, comandada pelo professor Jhonjhon. Eles disputaram nas modalidades de Kickboxing, Jiu Jitsu, Boxe e Sanda, dentre as várias outras modalidades da competição, que incluíram ainda Muay Thai, Karate e Hapkido.

A equipe mafrense destacou-se ao conquistar o campeonato, sendo reconhecida como a equipe com o maior número de vitórias no evento, conquistando seis cinturões. A Prefeitura apoiou a participação dos atletas no 18° Brazil OPEN de Artes Marciais, fornecendo o transporte, por meio da Diretoria de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.