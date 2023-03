Atletas rio-negrenses se destacam em competição de karatê em Joinville

Na última semana, entre os dias 15 e 19, a Confederação Brasileira de Karatê (CBK) promoveu em Joinville a 2ª Seletiva Nacional de Karatê e a etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê. A competição aconteceu no Centreventos Cau Hansen, com disputas de Kata e Kumitê.

Ao todo participaram 555 atletas representando 10 federações de todo o país na disputa da classificatória do Campeonato Brasileiro. Na seletiva nacional os números também impressionaram; foram mais de 390 atletas de 16 estados do país na busca por vaga no Sul-Americano da modalidade.

O município de Rio Negro esteve representado nesta competição pelos professores e atletas da Academia Sol Nascente, onde os mesmos integraram a seleção paranaense, conquistando os seguintes resultados:

Paola Micheli Aparecida Ribeiro da Maia (17 anos) – 2º Lugar Kata

Eduardo Henrique Rigoti (10 anos) – 2º Lugar Kata

Alana Vascelik de Lima (14 anos) – 1º Lugar Kumitê (cat. Cadete)

Com estes resultados os três atletas estão classificados para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê.

A Prefeitura de Rio Negro e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer parabenizam aos professores da Academia Sol Nascente e os atletas Eduardo, Paola e Alana pelos resultados conquistados nesta competição e agradecem em especial a todos os atletas que representaram o município de Rio Negro na modalidade de Karatê nas diversas competições realizadas durante o ano.

Karatê nas escolas

Em outubro de 2022 foram iniciadas na rede municipal de ensino de Rio Negro as aulas de karatê. Trata-se de um projeto inovador que atende, inicialmente, aproximadamente 700 alunos.

Um pouco mais sobre o Karatê

O Karatê começou no século 18 na ilha de Okinawa, no Japão. Por conta da proibição do uso de armas, os habitantes da ilha passaram a buscar métodos de autodefesa que utilizavam o próprio corpo. No Brasil, a modalidade é praticada desde a chegada dos primeiros imigrantes japoneses, mas a primeira academia só foi organizada na década de 50, na capital paulista.

As duas principais modalidades do Karatê – e que estavam em disputa em Joinville – são o Kata e o Kumitê. No Kata o atleta se apresenta, sem contato físico. Cinco juízes atribuem pontos ao carateca de acordo com o seu desempenho, com base na execução correta e na velocidade dos movimentos. Já o Kumitê coloca os atletas em combate. Os golpes têm a pontuação variável, determinada pela área do corpo que atingem.