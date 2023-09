Atletas rio-negrenses se destacam na Maratona de Curitiba Carbono Zero 2023

No domingo (17) a equipe adulta de corridas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro esteve participando na Primeira Maratona de Curitiba Carbono Zero 2023, organizada pela Secretaria de Esporte Lazer e Juventude (SMELJ).

Iniciadas às 5h na Associação Volvo Viking, na CIC, as provas reuniram 3.500 corredores. Os atletas da meia maratona se comprometeram com a organização do evento a plantar 500 mudas de árvores – 79 a mais que o necessário para compensar as emissões de dióxido de carbono da corrida – e ajudar a reduzir os gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global.

A Maratona Curitiba Carbono Zero 2023 passou por pontos turísticos da cidade e visou promover a educação ambiental, além de conscientizar os participantes sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Os atletas rio-negrenses participantes conquistaram excelentes resultados:

42 KM MASCULINO

2º Raliton Soares

3º Edson Devoiaski

5º Bruno Moro (1º Categoria 25-29 anos)

49º Everson de Castro

55º Arivaldo Briana

71º Jaison Fidelis

104º Robert Cardoso

116º Gabriel Domingues (3º Categoria 20-24 anos)

164º Jefferson de Bastos

270º Carlos Filepe

42 KM FEMININO

7º Marise Fuchs de Bastos (1º Categoria 35-39 anos)

21 KM MASCULINO