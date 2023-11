Atletas rio-negrenses se destacam no Campeonato Paranaense de Karatê

Com total apoio da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no último final de semana (dias 25 e 26), a Associação Sol Nascente de Karatê esteve representando o município de Rio Negro na fase final do Campeonato Paranaense de Karatê, disputado na cidade de Foz do Iguaçu.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foram dois dias intensos de muita competição, onde a mesma reuniu cerca de 1.200 atletas de 42 clubes do Paraná. A equipe rio-negrense esteve presente com 11 integrantes, sob as orientações do técnico Drojildo Ferreira de Lima (faixa preta 3º Dan), onde seus atletas conquistaram oito medalhas para nosso município, sendo elas:

ANNA CAROLINA VASCELIK DE LIMA

Categoria sub 21

3° lugar kumite

PAOLA MICHELI RIBEIRO DA MAIA

Categoria sub 21

2º lugar Kata e 3º lugar kumite

ALANA VASCELIK DE LIMA

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Categoria Cadete

1º lugar kumite

WILSON MENDES NETO

Categoria Junior

3º lugar kumite

EDUARDO HENRIQUE RIGOTI

Categoria sub 12

1º lugar kumite

CHEISON DE LIMA