Audiência pública definirá o Plano Municipal de Educação de Rio Negro

A audiência pública será nesta segunda-feira 05 no Salão Azul anexo à Prefeitura de Rio Negro, decidirá sobre a implantação do PME – Plano Municipal de Educação. A participação da comunidade é de grande importância

As equipes técnica e avaliadora realizaram na segunda-feira, 29 de janeiro reunião do PME – Plano Municipal de Educação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O PME consiste no planejamento da educação de cada município que deve ser realizado com participação do governo e da sociedade civil. É um documento que contém objetivos, metas e ações propostas a curto, médio e longo prazo, para a educação no município.

Durante a reunião acima citada a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro apresentou o relatório de avaliação do Plano Municipal à equipe avaliadora, composta por profissionais da área e sociedade civil, que aprovou as mudanças no plano.

O próximo passo é levar a aprovação em plenária, durante audiência pública, a ser realizada no dia 05 de fevereiro de 2018, no Salão Azul, anexo a Prefeitura Municipal de Rio Negro. Para a qual toda a comunidade está convidada.