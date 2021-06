Aulas em Rio Negro: famílias poderão optar pelo retorno híbrido ou não

As aulas em modelo híbrido para alunos do 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ano e para Pré Escola, da rede municipal de ensino de Rio Negro voltam a partir do dia 21 de junho de 2021 em todas as unidades escolares do Município de Rio Negro. O formato híbrido consiste em aulas presenciais por um determinado número de alunos (metade), enquanto os demais permanecem em casa apoiados por material pedagógico impresso ou online, alternando-se semanalmente.

As famílias poderão optar pelo retorno presencial ou não. os alunos que se mantiverem no ensino remoto participarão das atividades online apoiados pelas vídeo-aulas do canal Conecta Rio Negro, que disponibiliza aulas e atividades educativas através da plataforma Youtube. Inclusive com apostilas que acompanham e seguem os conteúdos dessas vídeo-aulas. Esta é uma iniciativa inédita e inovadora em nossa região.

Todas as ações aplicadas são constantemente avaliadas e acompanhadas pela equipe, sendo que todas as unidades escolares elaboram planos de contingência e aplicam um rigoroso protocolo de prevenção a disseminação da COVID-19 que neste momento todos têm a obrigação de comprir para que se continuem a garantir um retorno seguro para profissionais de educação e alunos.

As aulas nos Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEIs) para alunos de 0 a 3 anos não tem previsão de retorno.

A decisão foi tomada no dia 17 de junho de 2021 em reunião conjunta com o Comitê de Retorno às Aulas, com os diretores das unidades escolares e com a equipe da Secretaria Municipal de Educação.

