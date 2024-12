Auto de Natal será apresentado pelo Grupo de Teatro Municipal de Rio Negro

O Grupo de Teatro Municipal de Rio Negro divulgou o cronograma de Natal. Serão diversas apresentações durante este mês de dezembro. Confira a programação e valorize o talento local:

04/12: Apresentação de Auto de Natal

Local: Praça Alemã

Horário: 19h

06/12: Nikolaus Kinder (caminhada das lanternas)

Local: Saída em frente à Praça João Pessoa

Horário: 19h

11/12: Apresentação de Auto de Natal

Local: Praça João Pessoa

Horário: 19h

12/12: Apresentação de Auto de Natal

Local: Seminário

Horário: 19h

O Grupo de Teatro Municipal de Rio Negro foi criado através do Decreto nº 94/2022. Ele conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Negro. Os ensaios acontecem toda segunda-feira no Centro Municipal de Cultura Agostinho Paizani Filho, com início às 19h. Participe! As aulas são ministradas gratuitamente, abordando técnicas teatrais de consciência corporal, voz e improvisação.