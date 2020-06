Autorizado o início da obra para transformar o prédio da UPA no Complexo Municipal de Saúde

Foi assinada na manhã da quinta-feira (18), a ordem de serviço para o início da obras para transformar o prédio da UPA de Rio Negro no Complexo Municipal de Saúde – Centro de Especialidades ‘José Krajewski’. O valor para execução do serviços é de R$ 229.478,00 e o prazo para a entrega da obra é de 60 dias.

A decisão para a instalação do Complexo de Saúde no prédio construído para abrigar a UPA foi tomada após a realização de cinco audiências públicas em diferentes comunidades do município, onde apenas uma pequena parte da população decidiu pela criação do Complexo da Saúde que contará com Farmácia 24 horas, Laboratório Municipal, Base Descentralizado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, entre outros serviços.

QUESTIONAMENTOS

Na época houve muitos questionamentos com relação a estas audiências públicas terem sido realizadas em horário comercial, onde muitos cidadãos não puderam participar, bem o excesso de servidores públicos municipais presentes e pouco participação popular de fato. Também houveram questionamentos onde os que não concordaram tiveram pouca voz e vez nos atos.

O PRÉDIO

O prédio com 1.400 m² fica ao lado do Hospital Bom Jesus, e teve sua obra iniciada em 2011 para abrigar uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA de porte 1 que atenderia outras cidades além de Rio Negro. Consumiu em sua construção mais de R$ 2,7 milhões – R$ 1.050.000,00 do governo federal e R$ 1.702.701,00 de recursos próprios do município. E agora mais 229.478,00 para as novas obras de adaptação.