Auxílio de R$ 50: veja como solicitar o Cartão Comida Boa

O Governo do Estado do Paraná instituiu o programa Cartão Comida Boa, com o qual famílias em situação de vulnerabilidade poderão comprar produtos alimentícios durante a pandemia do novo coronavírus. A previsão é que mais de um milhão de cestas básicas sejam compradas em todo o Paraná.

Os beneficiários poderão usar o cartão nos mercados credenciados pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Até agora, já são mais de 1.100 estabelecimentos em todo o Estado, e a adesão pode ser feita por qualquer comércio de alimentos.

O programa será operacionalizado por meio de um voucher com QR Code, para evitar falsificações. O valor de cada vale será R$ 50 e a distribuição será feita com auxílio das prefeituras.

Estão aptos a receber o vale os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, microempreendedores individuais, contribuintes individuais do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e trabalhadores informais de qualquer natureza.

Diversas categorias de profissionais autônomos, como garçons, taxistas, artistas, costureiras, motoristas de vans escolares, também têm direito a requerer o Cartão Comida Boa, por meio de autodeclaração.

Para isso, basta estar dentro dos critérios estabelecidos pelo Governo do Paraná para poder ser beneficiário. Acima de tudo, o benefício é destinado às pessoas vulnerabilizadas economicamente em decorrência da pandemia de Covid-19.

Para ter direito ao cartão é preciso ser maior de 18 anos, com exceção de mães adolescentes, ter renda familiar mensal per capita não superior a meio salário mínimo ou renda familiar total que não ultrapasse de três salários mínimos. Os paranaenses inscritos no CadÚnico precisam apenas apresentar documento com foto e CPF no local indicado pelo município. Os demais poderão solicitar o cartão mediante assinatura de autodeclaração.

Pelo portal www.cartaocomidaboa.pr.gov.br ou pelo telefone 0800 200 4150 os interessados poderão verificar se estão inscritos no CadÚnico e obter informações sobre o auxílio, inclusive os locais de retirada dos vales e os estabelecimentos credenciados.