Avaliação nos pilares da Ponte Rodrigo Ajace

Com o nível baixo da água os engenheiros dos dois municípios poderão observar pontos importantes dos pilares como a base do pilar central

Com a seca que assola Rio Negro e Mafra e com a diminuição do nível do rio Negro, foi solicitado ao executivo, que promova junto com o município vizinho uma vistoria dos pilares de sustentação da Ponte Rodrigo Ajace.

Segundo os vereadores com o nível baixo da água os engenheiros dos dois municípios poderão observar pontos importantes dos pilares como a base do pilar central que está com a sapata exposta e assim avaliar melhor as condições do principal elo entre Rio Negro e Mafra.

Foto: Rodrigo Hirt