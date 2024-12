Bairro Alto ganha uma nova unidade de saúde com as reformas da ESF Antônio Abdala José

Na manhã da última sexta-feira ocorreu a entrega da unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) Antônio Abdala José, localizada na Rua Rodolfo Alois Pfeffer, nº 247, no bairro Alto.

Obras de reformas e ampliação foram realizadas no local nos últimos meses. O valor do contrato foi de R$ 590.902,50. O prefeito James Karson Valério esteve na unidade com o secretário municipal José Carlos dos Santos Dias e com membros da equipe de saúde para verificar a nova estrutura.

A partir do dia 06 de janeiro, após o período de recesso administrativo, a população do bairro Alto terá à disposição uma unidade de saúde com um ambiente de trabalho mais amplo para os atendimentos da Atenção Primária.

A área anterior era de 168,12 m². Após a conclusão das obras a unidade passou a ter uma área de 306,88 m², sendo que nove ambientes foram ampliados. Com a nova estrutura a equipe de trabalho poderá aumentar os atendimentos, bem como realizar encontros com os grupos de pacientes crônicos, gestantes e saúde mental, além de realizar capacitações e reuniões em um espaço adequado.

RECESSO

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro comunica que nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro e 02 e 03 de janeiro, os atendimentos em saúde da Atenção Primária na cidade ficarão concentrados na ESF Antônio Bossi, que fica localizada na Rua Mirtes Ferreira, nº 45, no bairro Bom Jesus. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Nestes mesmos dias e horários, as seguintes unidades do interior também estarão abertas:

Fazendinha (ESF Euclides José de Oliveira Brás)

Lageado dos Vieiras (ESF Vereador Luiz Milcheski)

O retorno do expediente em todas as unidades de saúde será no dia 06 de janeiro.