Bairro Alto terá uma nova escola municipal

As obras da nova e grande escola do bairro Alto seguem avançando. Atualmente a empresa responsável pela execução está trabalhando na cobertura das estruturas. Na última semana o prefeito James Karson Valério esteve no local para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos.

A nova unidade escolar está sendo construída num terreno de aproximadamente 14 mil m². O novo espaço educativo terá 12 salas de aulas, amplo pátio, ginásio de esporte com quadra coberta e demais dependências.

A nova escola irá gerar para a comunidade um local seguro e de aprendizagem para as crianças. A demanda desta comunidade está sendo ampliada ano a ano, pois se encontra próximo a diversos conjuntos habitacionais.