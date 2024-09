Bairro Estação Nova terá uma nova unidade de saúde que será inaugurada em breve

Em breve uma nova e moderna unidade de saúde será inaugurada no bairro Estação Nova, em Rio Negro. Atualmente o bairro e comunidades próximas são atendidos pela Estratégia de Saúde da Família “Jorge Ricardo Hirt”, que será remanejada para essa nova unidade.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o secretário municipal de saúde, José Carlos dos Santos Dias, enalteceu que o atendimento na Estratégia de Saúde da Família “Jorge Ricardo Hirt” no bairro Estação Nova segue normalmente para todas as comunidades que estão referenciadas nesta unidade de saúde. Há equipe médica, equipe de enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde e de odontologia.

O atual posto de saúde possui 140 m² com oito salas. A nova unidade – que fica situada na Avenida Ludovico Schuster – possui 404 m² com 19 salas amplas e com todos os banheiros adaptados e projetados para proporcionar acessibilidade, conforto e segurança aos usuários.

A nova unidade de saúde já está concluída e será inaugurada em breve após a realização de adequações na rede elétrica. Além disso, atualmente os equipamentos e mobiliário estão na fase de compra através de processos licitatórios. O novo local também terá um sistema de alarme, ar-condicionado e rede de Internet.

No total foram investidos R$ 796.427,74 na obra, sendo que deste valor, R$ 650 mil serão provenientes do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde do Estado do Paraná.

A nova unidade marca um avanço significativo no setor de saúde do município, abrangendo uma grande área geográfica que vai beneficiar milhares de pessoas, viabilizando um atendimento humanizado e de qualidade, bem como proporcionar aos profissionais um ambiente de trabalho que tenha condições de executar todos os atendimentos pertinentes a Atenção Primária.

Com a construção da nova unidade de saúde, a equipe de saúde da unidade Jorge Ricardo Hirt poderá aumentar os atendimentos, bem como realizar os grupos de pacientes crônicos, gestantes e saúde mental, também poderá realizar a capacitação e reuniões em espaço adequado, além de realizar pequenos procedimentos.