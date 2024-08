Bairros de Rio Negro podem ficar sem água nesta semana

A Sanepar informa que serão feitas limpeza e manutenção em reservatórios de água de Rio Negro, na segunda, na terça e na quinta-feira (19, 20 e 22/08).

No dia 19, segunda-feira, os trabalhos serão feitos nos reservatórios dos distritos Seminário e Tijuco Preto, das 9 horas às 18 horas. Por esta razão, pode faltar água temporariamente em todas as regiões das duas localidades. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente a partir das 22 horas.

Na terça-feira (20), a manutenção e limpeza serão feitas em um dos reservatórios a cidade de Rio Negro. Os trabalhos iniciam às 9 horas e se estendem até as 18 horas. Poderá ocorrer desabastecimento temporário nas regiões dos bairros Centro, Vila Paraná, Vila Paraíso/Bairro Alto e Bom Jesus, Bairro Alto/Campo do Gado, Bom Jesus, Estação Nova, Passa Três, Seminário, Tijuco Preto, Vila Zelinda, Volta Grande, Vila São Judas Tadeu, Vila Ema e Passo do Valo. A normalização no fornecimento de água deve ocorrer gradativamente a partir das 4 horas da madrugada de quarta-feira (21).

No dia 22, quinta-feira, os serviços serão nos reservatórios de água das localidades de Roseira e de Lajeado Caçador. O início está previsto para 9 horas e o término para 18 horas, podendo ocasionar falta de água em todas as regiões dos dois distritos. A normalização no abastecimento deve ocorrer de forma gradativa a partir das 22 horas.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Vale lembrar que só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.