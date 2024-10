Bairros de Rio Negro terão novas calçadas e passeios

Através de recursos próprios e de emendas impositivas da Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Obras, está realizando a construção de calçadas e passeios ao longo de ruas no perímetro urbano do município, incluindo o distrito do Lageado dos Vieiras.

A empresa Serviços Agiliza LTDA é a responsável pela execução das obras. Ela foi contratada através do Processo de Licitação nº 80/2024. De acordo com o contrato, a Prefeitura fornece todos os materiais para a execução do serviço e também a terraplanagem do terreno, quando é necessário. A empresa contratada fornece a mão de obra para a execução de todo o serviço.

A construção de calçadas e passeios visa aprimorar a mobilidade urbana e proporcionar a acessibilidade, tornando viável e seguro o tráfego dos pedestres que utilizam as vias no dia a dia. As obras serão realizadas no bairro Seminário, Vila Ema e São Judas Tadeu, Vila Militar, bairro Alto e bairro Bom Jesus, além do Lageado dos Vieiras. Em algumas ruas as obras já foram concluídas.