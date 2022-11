Banda Marcial do Colégio Barão de Antonina de Rio Negro se apresenta na Prefeitura

A Banda Marcial do Colégio Estadual Barão de Antonina de Rio Negro se apresentou na Prefeitura na manhã desta segunda-feira (7), dentro da programação da 3ª Capacitação da Rede de Proteção Social que foi realizada durante todo o dia no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

A banda conta com o apoio e parceria do Instituto Riomafrense do Bem Estar do Menor (IRBEM). Iniciou as atividades no mês de junho deste ano e conta atualmente com 50 integrantes entre linha de frente, corpo coreográfico, balizas e corpo musical, sendo todos alunos do próprio colégio.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As atividades acontecem nas dependências do colégio no período de contraturno escolar. Os alunos que compõem o corpo musical recebem aulas individuais e em pequenos grupos, onde é proporcionado o conhecimento em teoria musical e prática instrumental.

As alunas do corpo coreográfico e balizas recebem aulas de dança uma vez na semana, proporcionando o aperfeiçoamento corporal. Frequentemente os alunos se reúnem para ensaios coletivos, onde desenvolvem sua coordenação motora, trabalho em equipe, disciplina e assiduidade.

A Banda Marcial do Colégio Estadual Barão de Antonina vem proporcionando aos alunos uma diversificação no âmbito cultural, que os desenvolve integralmente, com vistas a instrumentalizá-los para o efetivo exercício da cidadania e para um convívio social harmônico. Tem como professor regente Radamez Santos Bandeira e professora coreógrafa Maria Rosane Albrecht.