Banda Padre José Maurício se apresenta em Rio Negro neste sábado (02)

Neste sábado a histórica Banda Padre José Maurício fará uma apresentação no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral em comemoração ao Bicentenário da Imigração Alemã. O evento está sendo organizado pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A apresentação terá início às 19h. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível que será destinado ao Hospital Bom Jesus. Músicas alemãs estarão no repertório.

A história da banda iniciou no dia 14 de junho de 1954, quando foi criada a Sociedade Musical Mafrense por iniciativa do juiz de direito Francisco de Oliveira com a colaboração do advogado e professor Antonio Hélio do Amaral.

Em 14 de abril de 1956 o maestro Mathias Herzer apresentou ao público pela primeira vez a Banda Padre José Maurício, nome dado em homenagem ao grande mestre e compositor da música erudita no Brasil. Aos 95 anos de idade o maestro Mathias Herzer continua participando das apresentações da banda.

Ao longo da história a banda esteve presente em importantes eventos de Rio Negro, Mafra e região. Um grande exemplo é a visita do presidente da República Juscelino Kubitschek em Rio Negro e Mafra no ano de 1957.

O bicentenário da imigração de povos de língua alemã para o Brasil está sendo celebrado neste ano de 2024 com diversos eventos em todo o país. O objetivo é homenagear este importante fato e estreitar as relações entre os países, além de promover a troca de culturas.