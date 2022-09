Barraca da Saúde informou e encantou a população na Praça João Pessoa

A Barraca da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro esteve instalada na Praça João Pessoa na última sexta-feira (23).

Além de informar a população com temas referentes ao Setembro Amarelo e Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o projeto também realizou a distribuição de frases motivacionais ao público. A árvore personalizada com belas mensagens encantou a todos os presentes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Barraca da Saúde é instalada na Praça João Pessoa uma vez por mês junto à feira popular com temas pré-definidos. É um projeto realizado pela enfermeira Graziela Bannack do setor da Saúde do Trabalhador da Vigilância Epidemiológica e pela farmacêutica Daniela Buch Leite da Farmácia Municipal de Rio Negro, em parceria com as agentes de combate às endemias (ACE) e agentes comunitários de saúde (ACS), entre elas as profissionais Lindamara Pereira (ACS), Itamara Mendes e Gicélia Kraievski (ACE). A ação desta sexta-feira teve também o CAPS como parceiro, que esteve orientando a população sobre assuntos relacionados ao Setembro Amarelo.