Uma bela campanha tem como objetivo trocar os colchões do lar de idosos de Rio Negro com a parceria da loja da fábrica de Jaraguá do Sul. Já foram trocados 30 e ainda faltam 20 colchões e mais 50 travesseiros. Por isso um bazar solidário será realizado no dia 07 de setembro (sábado) no salão da Igreja Sagrada Família, no Centro. Prestigie e colabore!