O Belem Supermercados anuncia a reinauguração da loja em Rio Negro-PR. Será nesta quinta-feira (dia 26) às 9h.

Dando continuidade ao plano de expansão do Grupo Belém e o cuidado de sempre fazer o melhor para seus clientes, a loja estará ampliada e com novo acesso pela Avenida General Plinio Tourinho, além do acesso pelas Ruas Ricardo Koster e Severo de Almeida no bairro Bom Jesus.

Agora a loja possui 17 checkouts e estacionamento com entrada facilitada pelos dois endereços. Pensando na melhor experiência de compra foi refeita a organização de todos os setores, do estacionamento ao açougue, da padaria aos caixas. Para a reinauguração, contará com uma equipe de 92 colaboradores.

Todos os dias a loja abrirá às 8h para os clientes, com fechamento às 21 horas, exceto aos domingos que encerra o atendimento às 20h.

A história da Rede de Supermercados Belem

Tudo iniciou com o sonho do Sr Abi Belem (in memoriam) e sua esposa Sra. Lice (in memoriam) na cidade de Mafra. Com uma família de 10 filhos e preocupados em garantir um futuro confortável a todos, o casal começou a negociar com o Sr Celestino Grein que possuía uma granja de frangos, isso se deu ano de 1972.

Com o passar do tempo o casal foi agregando novos produtos ao pequeno armazém e em 2 de janeiro de 1973 foi instituída a empresa Abi Belem & Cia Ltda, homenageando o patriarca que até hoje serve de inspiração e superação a toda família.

Para desenvolver o negócio em 25 de janeiro de 1994, foi inaugurada na cidade de Mafra a primeira loja com uma área de 2000 m2. Passados 5 anos foi inaugurada a segunda loja, agora em São Bento do Sul, também com 2000 m2.

A chegada em Rio Negro/PR se deu em 19 de fevereiro de 2005, com 1500 m2. A 4ª loja foi inaugurada em São Bento, agora no Centro, com novo conceito de loja para a cidade.

A Família Belém expande sua área de atuação inaugurando uma moderna indústria de alimentos, num projeto ousado com uma área construída de 3000 m2, visando atender suas lojas e outras empresas do mercado.

E continuando seu processo de crescimento no dia 15 de dezembro de 2018 inaugura a 5ª loja, o Belém Cruzeiro em São Bento do Sul e em 28 de fevereiro de 2019, a 6ª loja e primeira em Rio Negrinho. Fortalecendo sua presença nos estados de Santa Catarina e Paraná.