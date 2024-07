Biblioteca Pública do Paraná realiza repasse de livros para Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O acervo da Biblioteca Pública Professor Venceslau Muniz já era grande e agora ficou ainda maior com novos volumes de livros que foram doados pela Biblioteca Pública do Paraná, através da Divisão de Extensão. São 45 livros que já estão disponíveis para leitura e empréstimo.

A entrega dos exemplares ocorreu na tarde desta segunda-feira com a presença de membros da equipe da biblioteca, do prefeito James Karson Valério e do secretário de cultura e turismo Gerson Haide.

Atualmente a biblioteca pública de Rio Negro possui um acervo com aproximadamente 30 mil exemplares. São livros e diversos outros materiais informativos que ficam à disposição do público para leitura no local e para empréstimos.

A biblioteca é aprimorada constantemente. A coordenadora Viviane Torres Pereira é uma das responsáveis pela digitalização do grande acervo, o que facilita ainda mais o acesso do público aos materiais. Além disso, diversas atividades são realizadas no local, como o projeto Férias na Biblioteca que já está sendo elaborado pela equipe para ser colocado em prática neste mês de julho.