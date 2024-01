Boleto da taxa de coleta de lixo já pode ser emitido em Rio Negro

A guia para o pagamento da taxa de coleta de lixo 2024 já pode ser emitida facilmente através do portal da Prefeitura de Rio Negro (www.rionegro.pr.gov.br) ao clicar na opção “Coleta de lixo”.

Até o dia 15 de março é possível pagar a cota única. Caso o cidadão prefira parcelar, basta aguardar o parcelamento automático em nove vezes na conta de água. O valor da taxa varia conforme o número de vezes que a coleta é realizada na residência durante a semana.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Se preferir, o cidadão pode solicitar a guia no departamento de arrecadação da Secretaria Municipal da Fazenda na Prefeitura de Rio Negro ou no prédio do antigo Paço Municipal no Centro (em frente à Praça João Pessoa) em horário de expediente.