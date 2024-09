Grupo Boticário oferece capacitação gratuita em Rio Negro na área da beleza

Com objetivo de criar oportunidades de trabalho e capacitar profissionalmente mulheres em situação de vulnerabilidade social, o Governo do Estado do Paraná, através do Gabinete da Primeira-Dama, da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) e da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), firmou uma parceria com o Grupo Boticário e o Instituto Boticário para oferecer cursos de empreendedorismo para o mercado de beleza. O projeto acontece por meio do Programa Paraná Competitivo.

As capacitações vão acontecer nos modelos presencial ou online e serão totalmente gratuitas. As formações presenciais estão disponíveis nos 29 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, com 30 vagas cada. As moradoras das outras cidades do Estado poderão fazer o curso online, com vagas ilimitadas.

Em Rio Negro a capacitação ocorrerá no dia 21 de setembro no prédio da Prefeitura, com alimentação e transporte inclusos. O curso terá duração de 8 horas com certificado.

As inscrições podem ser feitas na Agência do Trabalhador ou através do formulário: https://forms.gle/dy9oVjtENyeMa4k26

Para mais informações entre em contato pelo WhatsApp: (47) 3642-5545.

Os cursos vão proporcionar uma formação completa às inscritas, para que saiam da capacitação com plenas condições de ingressar no mercado de trabalho. Dentre os conteúdos, o programa oferece capacitação múltipla com conteúdos focados em maquiagem básica, maquiagem avançada, unhas (manicure e pedicure), alongamento de unhas, penteados, criação de conteúdo digital, vendas, cursos de formação complementar de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, empoderamento e educação financeira.