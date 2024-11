BR-116 entre Rio Negro e Mafra terá obras de fresagem e recomposição neste sábado

Compartilhar no Facebook

A Arteris Planalto Sul informa que irá realizar obras de fresagem e recomposição na BR-116, no perímetro urbano de Rio Negro/PR e Mafra/SC neste sábado, 23 de novembro.

Para realização dos serviços do km 210 ao km 211, o tráfego da rodovia seguirá em sistema pare e siga, das 7h às 11h.

Para execução dos serviços do km 00 ao km 1 (acesso ao Posto da PRF), o tráfego ficará desviado entre 10h e 15h.

Essas atividades estão sujeitas a mudanças devido a condições climáticas desfavoráveis.

A concessionária alerta os motoristas para que planejem seu deslocamento e trafeguem com atenção, especialmente nos locais de obra.

Em caso de dúvidas sobre as condições de tráfego da rodovia, os usuários podem acessar o perfil da concessionária no Twitter @Arteris_APS, ou através do 0800 6420 116.