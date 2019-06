BR 116 tem 15 pontos de coleta para campanha “Estação Arteris” 2019

Compartilhar no Facebook

Usuários do trecho da BR 116, administrado pela Arteris Planalto Sul, já podem contribuir com a campanha “Estação Arteris 2019”, doando um agasalho em uma das cinco praças, nove bases operacionais ou na sede de Rio Negro, localizadas ao longo da rodovia.

Este ano, a concessionária disponibilizou 15 pontos de coleta para incentivar a participação de colaboradores e usuários na campanha. As pessoas podem contribuir com doação de cobertores, roupas e calçados novos ou em bom estado de conservação, até o dia 30 junho.

Esta é uma ação da Arteris com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade ao enfrentarem os dias frios do inverno. A Arteris Planalto Sul possui entidades parceiras localizadas em cidades às margens da BR 116, que estão cadastradas junto ao comitê de voluntariado da empresa, para serem beneficiadas com a campanha.

“A Arteris investe em infraestrutura de rodovias, mas também exerce seu dever social para com a comunidade e municípios lindeiros”, destacou Cesar Sass, diretor de operações da Arteris Sul.

Postos de coleta (praças de pedágio e bases da concessionária):

Paraná

Km 134,4 – Fazenda Rio Grande (praça e base)

Km 204,1 – Rio Negro (praça e base)

Santa Catarina

Km 42 – Itaiópolis (base)

Km 81,6 – Monte Castelo (praça e base)

Km 121 – Santa Cecília (base)

Km 152 – Santa Cecília (praça e base)

Km 195,7 – Ponte Alta (base)

Km 233 – Correia Pinto (praça e base)

Km 276 – Capão Alto (base)

Unidade Administrativa Arteris Planalto Sul – km 208 – pista Norte – Bairro Industrial Rio Negro PR.