Bridgestone Bandag doa cestas básicas para a população de Riomafra em parceria com o Circo Social

Doações têm o objetivo de ajudar o combate à COVID-19 e minimizar os efeitos da pandemia

Diante da vulnerabilidade social gerada pela COVID-19 no Brasil, a Bandag, empresa pertencente à Bridgestone e dedicada à pesquisa, desenvolvimento e manufatura de bandas de rodagem, reforça seu compromisso de servir à sociedade e realiza a doação de cestas básicas para ajudar no combate e minimizar os impactos da pandemia no município de Mafra-SC, onde possui uma fábrica e também Rio Negro-PR cidade coirmã social.

A doação dos itens foi realizada para o Projeto Circo Social em parceria com a Pastoral Social e da Criança do Santuário Aparecida, que fez a distribuição dos itens a famílias da região. No total, foram 100 cestas básicas, contendo alimentos e itens de higiene, beneficiando diretamente mais de 500 pessoas.

“Nossos sinceros agradecimentos ao grupo Bridgestone/Bandag por mais uma grande parceria desenvolvida em prol dos mais necessitados”, comenta Cleiton Lisboa, coordenador social do Circo Social.

Esta foi mais uma ação em parceria com o Circo Social, que busca intensificar atuação social para beneficiar as famílias carentes neste momento desafiador. A ação está alinhada ao compromisso global de responsabilidade social da companhia, Nosso Jeito de Servir.

