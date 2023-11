Brunch das Profissões é realizado pela Secretaria de Assistência Social de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na última terça-feira (21), a Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro realizou o “Brunch das Profissões”, que consiste na reunião de todos os servidores e servidoras que atuam nas unidades socioassistenciais e na sede da referida secretaria.

Essa reunião tem por objetivo a realização de uma retrospectiva do ano de 2023, ocasião em que cada equipe apresentou algumas das principais ações positivas desenvolvidas durante o ano e também tiveram a oportunidade de falar de alguma dificuldade vivenciada no decorrer dos processos de trabalho.

A criação desse momento foi idealizada com o objetivo principal de enaltecer o trabalho de cada profissional e sua respectiva profissão, lembrando a importância que cada uma delas possui junto à Rede de Proteção Social do município.

Segundo a secretária da pasta, Eliane Valerio Pereira, este é o momento em que ela, juntamente com o prefeito municipal, James Karson Valério, fazem questão de agradecer o trabalho desenvolvido pelos servidores e servidoras que compõe a rede de proteção às famílias rio-negrenses.

A proteção social básica e especializada em favor das famílias possui atuação em diferentes frentes de trabalho, a saber:

Programa CadÚnico/Bolsa Família

Departamento de Atendimento à População Usuária

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social

Centro de Convivência

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes

Abrigo Institucional para Mulheres Vítimas de Violência

Conselho Tutelar

Também e de igual importância, a rede conta com o gabinete de gestão, departamento administrativo e departamento financeiro, os quais têm por função garantir e subsidiar o funcionamento e as ações de todas as unidades socioassistenciais, tanto operacionalmente, quanto administrativa e financeiramente.

Trata-se de uma justa homenagem a esses profissionais do município que tem como público alvo, as pessoas em vulnerabilidade e risco social, vitimizadas e fragilizadas e que dependem de ações de proteção social que tenham como foco a prevenção, a redução e a eliminação dessas condições de vida.