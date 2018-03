O Circo Romanos apresenta o show ao vivo com o Buiu da Praça é Nossa (SBT) e Tiririca do Programa Geraldo Luiz (Record). Sessões neste domingo às 17h30 e 20h30. Prestigie e valorize a cultura na cidade. O circo está armado na Rua Governador Moisés Lupion, no bairro Campo do Gado, em Rio Negro.

LOCALIZAÇÃO DO CIRCO