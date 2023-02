Busca Ativa Escolar 2023 continua em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Até o dia 28 de fevereiro a Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro colocará em prática a Busca Ativa Escolar 2023. O objetivo é garantir o direito à educação para as crianças.

Todo cidadão que conheça alguma criança que completa quatro anos de idade até o dia 31/03/2023 e está fora da escola, pode entrar em contato através dos números:

(47) 3642-5173 / 3642-3280 (ramal 432)

Acesso à educação é direito da criança. A Constituição Federal do Brasil diz que a educação é um direito de todas e todos, e que as crianças devem ingressar na escola aos quatro anos de idade e permanecer nela até, no mínimo, os 17 anos de idade.

A Busca Ativa Escolar é uma estratégia que permite que as pessoas enviem informações sobre crianças que não estão matriculadas na escola. Uma equipe toma as medidas necessárias para a matrícula, permanência e aprendizagem.