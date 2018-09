CAAPR inaugura espaço de convivência da OAB Rio Negro

O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, Artur Piancastelli, o diretor tesoureiro Alessandro Panasolo e os diretores da CAA/PR José Carlos Dias Neto e Júlia Gladis Lacerda Arruda inauguraram nesta sexta-feira, 24 de agosto, o Espaço de Convivência dos Advogados da OAB Rio Negro. A solenidade foi conduzida pela presidente da Subseção, Daniela Melz Nardes e contou com a presença do presidente da OAB São José dos Pinhais, Jaiderson Rivarola, da delegada da CAA na cidade, Patrícia Minini Wechinewsky, além de conselheiros da OAB e advogados.

A unidade representa o 11º Espaço de Convivência da Caixa dos Advogados em atividade, se somando às unidades que ainda serão inauguradas e os Centros de Convivência administrados em parceria com as respectivas Subseções da OAB. No sábado, 25 de agosto, foi inaugurado o espaço da OAB Laranjeiras do Sul, o 12º em atividade.

Em Rio Negro a CAA/PR investiu na ampliação do espaço que recebeu um campo de futebol, vestiários, banheiros e cozinha. Para a obra foi aproveitada grande área de terreno existente no fundo da sede da Subseção. Com entrada independente da sede, o local tem capacidade para 100 pessoas.

“Estamos cumprindo nossa meta inicial da gestão de entregar 28 espaços de convivência no Paraná. Este projeto além de proporcionar um espaço para integração entre os profissionais da classe, também pode gerar renda para as Subseções com eventuais locações”, comentou o presidente da CAA/PR, Artur Piancastelli.

“Com muita alegria inauguramos o Espaço de Convivência na nossa Subseção. Citando o presidente Artur ‘a caixa cuida das pessoas’ e é com esse foco que desenvolvemos todo o trabalho de melhorias que inauguramos. Esta obra certamente vai proporcionar maior integração entre os advogados de Rio Negro bem como momentos de lazer e confraternização. Com o campo de futebol a Subseção já está se animando em montar um time de futebol para participar dos torneios que a Caixa promove no estado do Paraná. Assim, além da integração dos colegas a Caixa nos auxilia a promover a saúde do advogado”, disse a delegada da CAA em Rio Negro, Patrícia Minini Wechinewsky.

As novas unidades em Rio Negro e Laranjeiras do Sul se somam aos 10 espaços já em funcionamento nas cidades de Arapongas, Assis Chateaubriand, Bandeirantes, Campo Largo, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Palotina, Paranavaí, União da Vitória e Wenceslau Braz. Ainda serão inauguradas mais oito unidades nas Subseções de Castro, Goioerê, Irati, Nova Esperança, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Umuarama, além dos quatro grandes Centros de Convivência em atividade nas Subseções de Cascavel, Londrina e Maringá, e mais a unidade de Foz do Iguaçu que está em fase final de obras e tem previsão de ser inaugurada no mês de setembro.