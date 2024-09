Cães que foram abandonados em Rio Negro precisam de um lar carinhoso

Nesta segunda-feira um crime foi cometido em Rio Negro. Câmeras registraram às 7h50 da manhã um abandono de cães em uma rua do bairro Passa Três, próximo ao bairro Estação Nova. Trata-se de uma cachorra e seus oito filhotes, que covardemente foram deixados no local por uma mulher.

Felizmente há pessoas de bom coração que socorreram os animais para dar um lar temporário. Nas redes sociais há o apelo para que os filhotes ganhem um lar carinhoso:

⚠️ CASO DE AJUDA URGENTE!!! ⚠️

bom dia, pessoal!

 venho me pronunciar a respeito de um absurdo cometido às 7h50 nesta manhã de segunda-feira (23/09).

 a cachorra mãe e seus 8 filhotes, que venho postando há uns dias à procura de lar temporário, foi ABANDONADA.

 foi simplesmente deixada no sol, por uma pessoa má, que não entendo porque fez o que fez. estou divulgando para não deixá-la impune, e para agradecer às pessoas que entraram em contato comigo, nos disponibilizaram as imagens da câmera, e nos ajudaram a resgatá-la. e para informar também que eu e minha mãe, quem os resgatamos e estamos divulgando a respeito da cachorra desde sua gravidez, JÁ FIZEMOS um B.O contra o responsável pelo o abandono, pessoal!

 no momento, ela e seus filhotes se encontram seguros na casa de uma parente minha, que pôde recolhê-los por ora, mas infelizmente não consegue permanecer com eles por muito tempo, devido a já ter seus cachorros.

peço a colaboração de todos em forma de pedido de ajuda! no dia 25 de outubro os 8 filhotes completam 45 dias, e poderão encontrar um lar ❤️

 vou disponibilizar fotos dos filhotinhos aqui, e caso tenham interesse na adoção, nós os reservaremos até finalizem seu desmame.

🐾 compartilhem, ajudem, divulguem e entrem em contato com os WhatsApp abaixo:

Ivone – 47 99687-0334

Maria Rita – 47 98858-8765

ABANDONO DE ANIMAIS É CRIME!

O abandono é considerado um crime de maus-tratos, pois os animais são seres capazes de sentir emoções como medo, tristeza e felicidade. Ao ser abandonado o animal entra em sofrimento psicológico e físico por não ter a capacidade de encontrar comida, água e abrigo.

Todo cidadão que presenciar algum tipo de maus-tratos ou abandono pode denunciar através dos números 190 e 181.

No Brasil, o abandono de animais é crime desde 1998, de acordo com a Lei Federal nº 9.605/98. Em 2020, com a aprovação da Lei Federal nº 14.064/20, teve-se o aumento da pena de maus-tratos com reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda.