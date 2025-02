Câmara de Rio Negro realiza primeira sessão ordinária e define comissões permanentes

A Câmara Municipal de Rio Negro deu início oficialmente aos trabalhos legislativos de 2025 com a 1ª Sessão Ordinária da 36ª Legislatura, realizada na noite desta terça-feira (04). Conduzida pelo Presidente Odair Pereira (PL), a sessão contou com a presença dos membros da Mesa Diretora, composta pelo Vice-Presidente Felipe Stafin Mini (PSB), a Primeira-Secretária Milene Torres Gonçalves Stall (PSB) e a Segunda-Secretária Isabel Cristina Grossl (Republicanos), além dos demais vereadores.

O encontro marcou não apenas a retomada das atividades parlamentares, mas também a definição das Comissões Permanentes, responsáveis por analisar os projetos antes da votação em plenário.

O Presidente da Câmara destacou a importância do diálogo e da transparência no Legislativo, reforçando o compromisso da nova legislatura com a população de Rio Negro. A sessão teve início com a leitura bíblica realizada pela vereadora Neusa Heuko Swarowski (Cidadania) e, na sequência, foram apresentados proposições enviados pelo Executivo, incluindo projetos de alteração legislativa e uma Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município, todas encaminhadas para análise da assessoria jurídica da Casa.

Entre as matérias discutidas, um dos destaques foi a aprovação, por unanimidade, do requerimento da vereadora Neusa Heuko Swarowski, que solicita informações sobre o atendimento às gestantes no SUS em Rio Negro. Também foram apresentadas diversas indicações dos vereadores, contemplando demandas como melhorias na infraestrutura, abastecimento de água, transporte e saúde.

A escolha dos membros das Comissões Permanentes foi um dos momentos centrais da sessão. As comissões desempenham um papel fundamental na análise técnica dos projetos de lei antes que sejam levados para votação. A composição ficou assim definida:

✔ Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Isabel Cristina Grossl, Geovane Canal C e Elcio Josué Colaço.

✔ Comissão de Finanças e Orçamento: Felipe Stafin Mini, Isabel Cristina Grossl e Geovane Canal C.

✔ Comissão de Obras e Serviços Públicos: Elcio Josué Colaço, Chiquinho Veiga e João Alves.

✔ Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social: Landivo Assistente Social, Milene Torres Gonçalves Stall e Neusa Heuko Swarowski.

✔ Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio: Felipe Stafin Mini, Chiquinho Veiga e Maria Célia Conte.

Outro momento importante da sessão foi a posse da Procuradoria da Mulher, órgão essencial para a promoção de políticas públicas voltadas às mulheres e o combate à violência de gênero. A vereadora Isabel Cristina Grossl foi nomeada para a função, conforme a Portaria 16/2025, e assinou o Termo de Posse durante a sessão.

Encerrando os trabalhos, o Presidente da Câmara reforçou a importância da participação popular no Legislativo e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 11 de fevereiro de 2025, às 19h.

A população pode acompanhar as sessões presencialmente no Plenário da Câmara ou ao vivo pelo YouTube, através do link: www.youtube.com/@camaramunicipalrionegro-pr2468