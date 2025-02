Câmara de Rio Negro realiza sessão com destaque para demandas da comunidade

A Câmara Municipal de Rio Negro realizou, na terça-feira (11), a 2ª Sessão Ordinária da 36ª Legislatura, presidida pelo vereador Odair Pereira (PL) e com a presença dos demais membros da Mesa Diretora e vereadores. Durante a reunião, foram apresentadas diversas indicações para melhorias na infraestrutura, transporte público, saúde e educação, além da aprovação de requerimentos e do uso da Tribuna Livre por um cidadão para relatar sua experiência com o atendimento na saúde pública.

O Sr. Norberto Palhano utilizou a Tribuna Livre para compartilhar sua experiência no atendimento prestado pela Unidade Básica de Saúde Irajá Martins e pelo Pronto Atendimento Municipal (PAM). Ele destacou a atenção recebida pelos profissionais da saúde, mencionando o atendimento do Dr. Wellington Carlos da Silva, a solicitação de exames e a continuidade do suporte médico pela Dra. Carmen Cristina Juckierviski e Dra. Debora. Palhano enfatizou a qualidade do serviço prestado e defendeu o reconhecimento do trabalho dos servidores da saúde.

Na sessão, os vereadores apresentaram 21 indicações, entre elas pedidos de pavimentação e manutenção de ruas, melhorias no transporte público com a instalação e reforma de pontos de ônibus, além de demandas voltadas à infraestrutura, como a reforma do Parquinho da Praça Isauro Saidel e da Praça Coronel Buarque, bem como a criação de um parque infantil na Vila Paraná. No setor da saúde e educação, foram feitas solicitações para a compra de um aparelho de ultrassom portátil para as unidades de saúde e a garantia de alimentação adequada para alunos com restrições alimentares na rede pública.

A vereadora Isabel Cristina Grossl, Procuradora da Mulher, também fez a leitura de uma comunicação interna reforçando a importância do Prêmio “Mulher Destaque”, instituído pela Lei Municipal nº 3.357/2024, que homenageia mulheres que se destacam profissionalmente e no serviço social.

Além das indicações, foram aprovados dois requerimentos por unanimidade. O primeiro, de autoria da vereadora Neusa Heuko Swarowski (Cidadania), solicita a convocação da Secretária de Saúde para prestar esclarecimentos sobre o atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). O segundo, proposto pelo presidente da Câmara, Odair Pereira (PL), requer informações sobre a falta de água que afetou o município nos dias 06 e 07 de fevereiro.

A próxima Sessão Ordinária ocorrerá no dia 18 de fevereiro de 2025, às 19h, no Plenário da Câmara Municipal, e poderá ser acompanhada presencialmente ou por transmissão ao vivo no YouTube. A pauta completa e demais informações estão disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) pelo link: https://sapl.rionegro.pr.leg.br/sessao/