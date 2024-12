Câmara organiza evento de posse de prefeito e vereadores de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Câmara Municipal de Vereadores de Rio Negro promove nesta quarta-feira (01) o evento que dará posse ao prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos no município. A cerimônia terá início às 17h no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

Alessandro Cristian von Linsingen foi eleito prefeito de Rio Negro com 45,74% (8.069 votos). Marcelo Wotroba foi eleito como vice-prefeito.

Os vereadores eleitos são:

Neusa Swarowski (Cidadania – 632 votos)

Felipe Stafin Mini (PSB – 533 votos)

Jọo Alves/Jọo Peludo (PP Р486 votos)

Geovane de Lima – Canal C (Podemos – 442 votos)

Elcio Cola̤o (PSD Р416 votos)

Maria Celia Conte (Unịo Р358 votos)

Landivo Geraldo de Oliveira Gruber/Assistente Social (PSD – 355 votos)

Odair Pereira/Chiquinho (PL – 342 votos)

Isabel Cristina Grossl (Republicanos – 324 votos)

Francisco Veiga/Chiquinho (PRD- 317 votos)

Milene Stall (PSB – 274 votos)

A cerimônia de diplomação ocorreu no último dia 09, também no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

Há diferença entre as cerimônias de diplomação e a posse dos candidatos eleitos. Primeiro é feita a entrega dos diplomas pela justiça eleitoral, que geralmente ocorre em dezembro, sendo a última fase do processo eleitoral. Já a posse, que ocorre no dia 01 de janeiro, é o momento em que se inicia o mandato político dos eleitos.