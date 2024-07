Caminhada do Meio-Dia será na próxima segunda-feira (22) em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na próxima segunda-feira, dia 22 de julho, será celebrado em todo o Paraná o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio com a segunda edição da Caminhada do Meio-Dia. O evento faz parte da programação da Campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio.

Em Rio Negro a concentração será às 11h30 na Praça Coronel Buarque, em frente à Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna. Diversas pessoas entre homens, mulheres, crianças, autoridades, representantes da sociedade civil organizada e lideranças religiosas se reunirão para a caminhada em memória das vítimas de feminicídio em todo o Paraná.

Será uma caminhada leve e simbólica em prol da justiça, respeito e igualdade. Os participantes podem vestir uma roupa branca para destacar ainda mais o objetivo da ação.

O percurso será de 650 metros com duração aproximada de 9 minutos de caminhada. O trajeto será pelas ruas Comendador Franco, Getúlio Vargas, Sete de Setembro e Vicente Machado. A ação não deve afetar o trânsito no Centro, pois haverá desvios para os veículos.

O Dia Estadual de Combate ao Feminicídio foi criado após uma lei sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. A data de 22 de julho foi escolhida em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, de Guarapuava. Tatiane foi morta pelo marido em 2018, ao ser jogada da sacada do apartamento no qual o casal morava. Luiz Felipe Manvailer foi condenado a mais de 30 anos de prisão pelo crime.

Quando uma mulher morre brutalmente, toda a sociedade é atingida: a interrupção precoce de uma vida deixa vazios no presente e futuro das demais pessoas que a cercam: seus filhos, pais, irmãos, amigos, colegas de trabalho, irmãos na fé e outros. O meio-dia é o horário que essas mulheres estariam, se estivessem vivas, junto aos seus familiares, amigos e/ou colegas.