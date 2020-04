Caminhoneiros receberão kits de higiene na BR-116 a partir desta sexta-feira

Os motoristas receberão luvas, máscaras, álcool gel nos Postos de Pesagem Veicular, que nesse período não estão operando e oferecem também estrutura de banheiros com chuveiro

A partir desta sexta-feira (3), os caminhoneiros que passarem pelos Postos de Pesagem Veicular da BR-116 em Campo do Tenente (km 193 Norte) e Fazenda Rio Grande (km 130 Sul), receberão kits de higiene, oferecidos pela concessionária.

Serão distribuídos mais de 800 kits contendo um par de luvas, uma máscara e um frasco de álcool em gel, juntamente com um folheto com dicas de prevenção ao COVID-19. Os kits serão entregues por mais de uma semana, e o atendimento nos PPVs, até o final da crise do coranavírus.

Paralelo a isso, a Arteris Planalto Sul atualiza diariamente o funcionamento dos postos de serviço ao longo do trecho concedido da BR-116, de modo a facilitar o deslocamento dos caminhoneiros.

Nesta quinta-feira, 40 postos seguem com atendimento normal, com serviços como refeição (marmitas), sanitários, borracharia, lavação de veículo, vestiário com chuveiro e área de descanso.Â

Confira a lista de postos em operação nesta quinta-feira (02):

Rio Negro/PR

Posto Guapo. Endereço: km 209 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: Combustível das 6h às 22h, Refeição (marmita) até às 22h, área para descanso, borracharia atendendo sob demanda.

Mafra/SC

Posto Mallon. Endereço: km 7 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: Combustível das 07h às 19h, área para descanso, vestiário com chuveiro.

Posto Riomafra. Endereço: km 7 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: Combustível das 08 às 22h, área para descanso, vestiário com chuveiro, borracharia de terça a domingo das 07h às 21h

Curitiba/PR

Posto 100. Endereço: km 115+7 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: Combustível 24h, Refeição (marmita) das 8h às 22h, área para descanso, vestiário com chuveiro, e borracharia.

Posto Potencial. Endereço: km 116+8 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: Abastecimento de diesel 24h, demais combustíveis de 6h às 22h, Refeição (marmita) das 6h às 22h, área para descanso, vestiário com chuveiro.

Posto Sim. Endereço: km 121 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: Combustível de segunda à sexta 24h, sábado até 22h, área para descanso, auto elétrica das 8h às 18h, borracharia e vestiário com chuveiro.

Posto 16 Pelanda. Endereço: km 122+2 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: Combustível 24h, Refeição (marmita) das 6h às 23h, área para descanso, vestiário com chuveiro, borracharia.

Fazenda Rio Grande/PR

Posto 21. Endereço: 126+5 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição (marmita) 24h, área para descanso, vestiário com chuveiro.

Posto Max. Endereço: km 127+5 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: Combustível das 06h às 22h.

Posto 22. Endereço: km 128 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: Combustível   24h, área para descanso, lavação de veículo, auto elétrica das 8h às 18h, vestiário com chuveiro.

Posto Taborda. Endereço: km 135 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição (marmita), área para descanso, mecânica, borracharia, vestiário com chuveiro.

Mandirituba/PR

Posto 36. Endereço: km 136+4 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: Combustível 24h, Refeição (marmita), lavação de veículo, auto elétrica das 8h às 18h, borracharia das 07 às 18h, vestiário com chuveiro, área para descanso.

Posto Nuele. Endereço: km 142 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: Combustível 24h, área para descanso, vestiário com chuveiro.

Posto 47. Endereço: km 152+3 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: Combustível 24h, Refeição (marmita) 24h, área para descanso, vestiário com chuveiro, borracharia das 07h às 19h.

Quitandinha/PR

Posto VDI. Endereço: km 167 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: Combustível das 07 às 22h, Refeição (marmita) das 07 às 19h, área para descanso, Borracharia das 07h às 18h.

Campo do Tenente/PR

Posto Nuele 2. Endereço: km 191 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: Combustível 24h, Refeição (marmita) até às 22h, área para descanso, vestiário com chuveiro.

Itaiópolis/SC

Posto Delta/Estiva. Endereço: km 34+3 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: Combustível das 07h às 19h, Refeição (marmita) até as 21h, área para descanso, vestiário com chuveiro.

Papanduva/SC

Posto Carretão. Endereço: km 52 da pisa norte (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h (marmita), área para descanso, serviço mecânico e borracharia sob plantão, vestiário com chuveiro.

Posto Zenf. Endereço: km 54,9 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: combustível das 7h às 19h, refeição (marmita), área para descanso, vestiário com chuveiro e borracharia das 07 às 19h.

Posto Matinhos. Endereço: km 58 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: combustível das 06h às 19h e refeição das 6h às 19h, área para descanso.

Monte Castelo/SC

Posto de Luca. Endereço: km 68,9 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: combustível das 07h às 19h e refeição apenas café, área para descanso.

Posto Pé da Serra. Endereço: km 98,9 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: combustível 24, refeição através de marmita, e vestiário com chuveiro, área para descanso, auto elétrica das 8h às 20h e borracharia das 8h às 22h.

Santa Cecília/SC

Posto Mediterrâneo. Endereço: Km 120 da pista norte. Serviços: Combustível 14, refeição através de marmita e área para descanso.

Posto Serranos 3. Endereço: km 129,8 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: combustível 24h, refeição através de marmita, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Borracharia do Osni. Endereço: km 132,8 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: área para descanso, vestiário com chuveiro, borracharia das 8h às 18h.

Posto AG5. Endereço: km 139,8 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: combustível das 06h às 22h, café, vestiário com chuveiro das 6h às 22h, área para descanso.

Posto Scariot. Endereço: km 145 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: combustível 24h, refeição com marmitas das 10h às 22h e vestiário com chuveiro 24h, área para descanso.

Ponte Alta do Norte/SC

Posto Serranos 2. Endereço: km 166,5 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: combustível 24h, refeição de segunda a sexta – das 8h às 18h -, área para descanso, vestiário com chuveiro e borracharia.

Posto Tangará. Endereço: km 166 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: combustível das 5h às 23h, refeição apenas café, área para descanso, vestiário com chuveiro e borracharia.

São Cristóvão do Sul/SC

Posto Meu Postinho. Endereço: km 179 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: combustível 24h, área para descanso, borracharia.

Posto Maçã. Endereço: km 180 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: combustível das 5h às 24h, refeição através de marmita, área para descanso e borracharia.

Posto Serranos 1. Endereço: km 185 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: combustível 24h, refeição (lanche), área para descanso, vestiário com chuveiro, borracharia 24h.

Ponte Alta/SC

Posto Serranos 5. Endereço: km 206 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: combustível e vestiário com chuveiro das 6h às 22h, café, borracharia e área para descanso.

Correia Pinto/SC

Posto Delta. Endereço: km 217 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: combustível, refeição e vestiário com chuveiro das 6h às 21h, área para descanso.

Posto Trevo. Endereço: km 220 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: combustível, refeição e vestiário com chuveiro, todos das 6h30 às 21h45, área para descanso.

Lages/SC

Posto Leo Ampessan. Endereço: km 245 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: combustível e refeição (conveniência) 24h, área para descanso, lavação de veículo, vestiário com chuveiro e borracharia.

Posto Palmeiras. Endereço: km 247 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul). Serviços: combustível e refeição através de marmita 24h, área para descanso, vestiário com chuveiro, serviço elétrico e borracharia.

Posto Guarujá. Endereço: km 254 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: combustível e refeição (conveniência) das 7h à s 19h, área para descanso.Â

Capão Alto/SC

Posto Serra Sul. Endereço: km 275 da pista norte (sentido São Paulo). Serviços: combustível 24h, café, área para descanso e vestiário com chuveiro e borracharia.