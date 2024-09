Rio Negro terá Campanha de Prevenção à Doença Renal nesta quarta e quinta-feira

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta e quinta-feira será realizada a Campanha de Prevenção à Doença Renal no Sesc Rio Negro. Será uma Feira de Saúde com aferição de pressão, testes de glicemia e verificação da saúde renal pelos dos testes de microalbuminúria e creatinina através da urina, com a avaliação e orientação de profissionais da Pró-Renal.

Os testes serão gratuitos e será entregue senha para atendimento. Aproveite esta oportunidade para cuidar da sua saúde.

O atendimento será das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30. O Sesc Rio Negro fica localizado na Rua Marçal José Pereira, 110, no bairro Estação Nova.