Campanha do Agasalho do SESC realizará arrecadação de casa em casa e drive-thru

No próximo sábado (29), será realizado o “Dia D de doação e arrecadação de Agasalhos” simultaneamente em todo o Paraná.

Em Rio Negro, o SESC em parceria com o 5º RCC, serão os responsáveis por esta grande ação para impulsionar as arrecadações. A partir das 9h as equipe do Exército e do Sesc passarão de casa em casa para recolher peças de roupas usadas ou novas, em bom estado.

O percurso por onde o mutirão irá passar foi estrategicamente elaborado, pensando nos principais bairros da cidade. É importante salientar que serão recolhidas as doações de pessoas que voluntariamente queiram contribuir.

A ação é um desafio para ir além das metas já alcançadas, intensificando a solidariedade e garantindo que mais pessoa em vulnerabilidade social possam ser aquecidas neste inverno rigoroso.

Além disso, durante toda esta semana o Sesc de Rio Negro também estará com um posto de arrecadação no sistema drive-thru para receber doações.

Todas as doações deverão estar limpas e armazenadas em sacos plásticos fechados.

Sobre a Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho promovida pelo Sesc Paraná em parceria com demais entidades fechará com saldo positivo este ano. Em Rio Negro foram mais de 18 mil peças arrecadadas, que já beneficiaram cerca de 6 instituições sociais da cidade.

Todas as peças recebidas passam por um período de quarentena e somente após uma semana ficam aptas para serem separadas e doadas, conforme os protocolos de segurança e higiene.

Serviço:

Drive-thru de doação de agasalhos no Sesc Rio Negro: de 24 a 28/08 (de 2ª a 6ª), das 9h – 17h;

Dia D de arrecadação, nos bairros de Rio Negro: dia 29/08 (sábado), a partir 9h.

Maiores informações: 47 3641-8550 ou na Rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova – Rio Negro.