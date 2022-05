Campanha “Faça Bonito” orienta para o combate ao abuso e exploração sexual infantil

Nesta quarta-feira, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para marcar a data o Município de Rio Negro aderiu a campanha nacional “Faça Bonito”. O intuito da campanha é fazer um alerta para a sociedade, pois traz à tona esse tema, tão sensível, que precisa ser discutido. Outro ponto abordado é a importância de estar atento aos sinais e fazer a denúncia, pois através dela é possível impedir que esse tipo de crime se perpetue ou siga impune.

Entre as ações da Campanha ‘Faça Bonito’ em Rio Negro, estão o desenvolvimento do tema nas escolas, para orientar os alunos e explicar o caminho seguro para buscar ajuda. Também foi realizada uma abordagem de orientação ao público, em ação na Feira da Lua, O Município também desenvolveu um vídeo que relata a origem da data, determinada oficialmente pela Lei 9.970/2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 08 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. O vídeo pode ser acessado em Facebook.com/rionegropr, pelo Instagram @prefeitura_rionegro ou ainda no Canal do Youtube: Município de Rio Negro – Paraná.

Todas as formas de violência, especialmente a sexual, afetam o crescimento saudável das nossas crianças e adolescentes. A Constituição Federal deu a responsabilidade de garantir os direitos dos meninos e meninas do país a toda a sociedade, à família, à comunidade e ao Estado. E você faz parte disso!

Se você tiver suspeita ou conhecimento de alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo violência, denuncie:

Disque 100

Polícia Militar 190

Conselho Tutelar de Rio Negro (47) 99167-2169 ou 0800 645-2527

CREAS Rio Negro (47) 3642-0978