Campanha “Me Proteja” é iniciada pela Assistência Social de Rio Negro

Uma importante campanha teve início nesta segunda-feira em Rio Negro. Através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), a Secretaria Municipal de Assistência Social deu início a Campanha de Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes denominada “Me Proteja”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Campanha será executada mediante realização de oficinas temáticas lúdicas alusivas ao dia 18 de maio, sendo este especificamente o 23º ano da Mobilização Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra crianças e adolescentes.

No período de 15 a 19 de maio o CREAS receberá em suas dependências um total de 203 crianças com até 12 anos de idade provenientes da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida do bairro Alto e 25 pessoas adultas pertencentes às famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila São Judas Tadeu, integrantes do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF).

A proposta da equipe do CREAS para tratar do assunto este ano prevê ações em ambiente diferente ao escolar, como forma de dar visibilidade e conhecimento do equipamento CREAS enquanto serviço da Assistência Social, utilizando-se do espaço e materiais deste, para a realização de oficinas temáticas lúdicas e atividades de recreação.

A data reforça a necessidade de mobilização sobre o tema, não somente dos serviços de garantias de direitos, mas também de outros serviços e também da sociedade em geral, para que a partir de ações de prevenção possam ser traçadas novas estratégias, evitando assim que nossas crianças e adolescentes vivenciem as marcas da violência sexual e da impunidade.