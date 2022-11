Campanha “Me Proteja” é iniciada pela Assistência Social de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quarta-feira (9), foi realizada na Subprefeitura de Lageado dos Vieiras, em Rio Negro, a abertura da Campanha de Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes “Me Proteja”, realizada pela Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A ação foi desenvolvida pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e pelo Conselho Tutelar com o objetivo de sensibilizar a comunidade local em relação à responsabilidade compartilhada na proteção integral e no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo, a ação visa a propagação de informações acerca dos direitos das crianças e adolescentes, tipos de violências e os canais e serviços disponíveis para denúncia.

As crianças e adolescentes podem ter seu curso normal de desenvolvimento interferido quando expostas à violência, tornando-se vulneráveis de maneira física, psíquica ou socialmente. Essa exposição representa uma das piores experiências adversas na infância e por isso o combate a essas adversidades deve ser estimulado através de diferentes iniciativas, entre elas, campanhas de mobilização social para a causa.

Dessa forma, a campanha “Me Proteja” assumiu uma função preponderante como medida preventiva, que ocorreu de forma lúdica na manhã desta quarta-feira trazendo a educação para o cuidado e para o autocuidado de nossas crianças e adolescentes através de brincadeiras, lanche, distribuição de gibi educativo, folder contendo orientações sobre os serviços desenvolvidos pelo CREAS e panfletos com orientações do Conselho Tutelar e os canais para denúncias.

Alunos da Escola Municipal Duque de Caxias e da Escola Estadual Maximiano Pfeffer participaram das atividades que continuam no período da tarde. O vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Lisingen, esteve presente no evento e destacou em seu discurso a importância de ações como esta para a proteção das crianças e dos adolescentes. Mais ações da campanha “Me Proteja” serão realizadas em breve em outras localidades do município.

O início da campanha “Me Proteja” faz parte do calendário de eventos do aniversário de 152 anos de emancipação política de Rio Negro. Na programação haverá diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, lançamento de livro, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br