Campanha Viva Seguro já atingiu mais de mil usuários ao longo da BR-116 PR/SC

Além de contribuir com o desenvolvimento da infraestrutura do país, a Arteris busca promover a segurança viária junto as comunidades em que atua, seja através de obras de melhoria e ampliação da capacidade na rodovia, ou de campanhas voltadas à conscientização de crianças, jovens e adultos.

A Arteris Planalto Sul tem em seu calendário anual, ações que vão desde visitas em escolas para falar sobre trânsito e campanhas voltadas aos ciclistas, motociclistas, pedestres, aquelas iniciativas que são específicas para saúde e bem-estar dos caminhoneiros, e também aquelas em que a concessionária, em parceria com órgãos de fiscalização vistoria caminhões com excesso de peso, ou com itens de segurança como pneus, freio ou suspensão comprometidos.

Em 2018, uma das ações que mais teve participantes e alcançou vários municípios foi o Viva Seguro. A ação leva ao ambiente de empresas, uma palestra direcionada ao público adulto, com conteúdo voltado à segurança viária. De março a setembro deste ano, a ação foi até 7 municípios lindeiros à BR-116, e atingiu um público de 1.216 pessoas.

“Uma das responsabilidades da concessionária é zelar pela segurança viária dos usuários que trafegam diariamente em nossa rodovia, para isso devemos estudar e realizar ações que contribuam para a mitigação dos acidentes que, infelizmente, ocorrem diariamente na BR-116. Entre essas ações, está a realização de palestras sobre comportamento seguro no ambiente rodoviário. Vamos até empresas instaladas próximas à rodovia e conversamos com os funcionários sobre atitudes seguras nesse ambiente”. Destacou o analista de tráfego da Arteris Planalto Sul, Wyktor Stachelski.