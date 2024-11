Campeões definidos no Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro

Não foi apenas a torcida do Flamengo que comemorou um título neste domingo. O grito de campeão também foi ouvido no Estádio Municipal Ervino Metzger com o encerramento do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro.

Um bom público compareceu para assistir aos grandes jogos que definiram os campeões desta edição do campeonato. Confira os resultados:

CATEGORIA LIVRE

Final: Fazendinha 02 x 01 América da Roseira

Fazendinha 02 x 01 América da Roseira 1º Lugar: Fazendinha/Butuca/Clube Sexta

Fazendinha/Butuca/Clube Sexta 2º Lugar: América da Roseira

América da Roseira 3º Lugar: Juventus RioMafra/Loss Prevention/Center Color

Juventus RioMafra/Loss Prevention/Center Color Goleiro menos vazado: Osvaldir Anderson A. Lima (América da Roseira)

Osvaldir Anderson A. Lima (América da Roseira) Artilheiro: Dionatan Nielson de Almeida (América da Roseira)

CATEGORIA VETERANO 40+

Final: Fazendinha 02 x 01 Clube Desportivo

Fazendinha 02 x 01 Clube Desportivo 1º Lugar: Fazendinha/Butuca/Clube Sexta

Fazendinha/Butuca/Clube Sexta 2º Lugar: Clube Desportivo RioMafra/Daniel Moto Peças

Clube Desportivo RioMafra/Daniel Moto Peças 3º Lugar: Juventus RioMafra/ Center Color/ Vande Construções

Juventus RioMafra/ Center Color/ Vande Construções Goleiro menos vazado: Jean Carlo de Almeida (Fazendinha)

Jean Carlo de Almeida (Fazendinha) Artilheiro: Jackson Jhonny de Paula (Clube Desportivo)

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro é realizado anualmente pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.