Campeonato Municipal de Futebol de Rio Negro surpreende com grandes jogos

No último final de semana foi realizada a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL).

Foram realizados cinco jogos, sendo quatro pela categoria Livre e um pela categoria Veterano 40+. Os mesmos foram realizados no Estádio Municipal Ervino Metzger. Confira os resultados:

CATEGORIA LIVRE:

São José/Lageado dos Vieiras 01 x 01 Dynamo F.C.

Cunha/ Inter Donna Veículos 05 x 01 Taurus F.C.

Furacão F.C./Ninja 00 x 04 América da Roseira

Retiro Bonito 01 x 03 Clube Sexta/Fazendinha/ Butuca

CATEGORIA VETERANO 40+:

América da Roseira 00 x 02 Três Bairros

A terceira rodada será realizada no próximo domingo com jogos em dois locais simultaneamente. O campo do Três Bairros receberá três jogos e o campo do Floresta (no Lageado dos Vieiras) estará recebendo dois jogos no período da tarde.

O transporte até o Lageado dos Vieiras para os atletas e dirigentes das equipes envolvidas na rodada será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro.